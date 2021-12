Co robić w weekend w Łodzi 17 grudnia? Wydarzenia w Łodzi w weekend. Dziadek do orzechów, koncert chórów ziemi łódzkiej i wiele więcej!

Warsztaty z pieczenia pierników W rotundzie galerii handlowej pojawiła się uwielbiana przez najmłodszych Piernikowa Chata. W otoczeniu słodkich miśków, przez cały grudzień dzieci będą mogły brać udział w bezpłatnych warsztatach z pieczenia świątecznych pierników. Z pomocą animatorów i śnieżynek, dzieciaki same ulepią i udekorują ozdobne pierniki. Taka ręczne zrobiona ozdoba, to piękna dekoracja domowej choinki czy prezent dla najbliższych. W warsztatach mogą brać udział wszystkie dzieci, bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia będą się odbywać codziennie – w tygodniu w godzinach 16-20, a w weekendy od 10 do 20.