Co robić w majówkę? Top 15 najciekawszych miejsc oddalonych od Łodzi nie więcej niż 100 kilometrów. ZDJĘCIA, CENY

Najciekawsze miejsca niedaleko Łodzi. Majówka 2023

Na turystycznej mapie pełnej rozmaitych atrakcji królują Łęczyca, Uniejów, Tum, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Rogów. Możemy podziwiać przepiękne ogrody (arboretum w Rogowie, ogrody w Nieborowie i Arkadii), zabytki architektury jak zamki, kościoły, czy skanseny oraz niezwykłe zjawiska przyrody jak Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim, czy Groty Nadarzyńskie. Kto woli stare pociągi i podróż takim okazem może się wybrać do Rogowa do muzeum i na stację kolejki wąskotorowej. Kto woli militaria doskonale będzie się bawił w schronie w Konewce.

Warto wykorzystać wolny czas na wyprawę do jednego z tych miejsc, bo długi majowy weekend jest tak szczególny, że wiele z nich jest otwartych w wolne dni. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Aktywny odpoczynek to najlepszy sposób na wolny czas. Większość placówek ma w swojej ofercie restaurację lub gastronomię, która znajduje się w pobliżu. Zamiast stania przy garnkach lepiej wsiąść w auto lub w pociąg i wybrać się na majówkową wyprawę pełną przygód, prowiant wrzucić do torby lub obiad zjeść w plenerze w jednym z otwartych lokali gastronomicznych.

Przed wycieczką warto też sprawdzić regulamin miejsca, do którego się wybieramy, by na miejscu uniknąć rozczarowania. W Grotach Nadarzyńskich zwiedzających obowiązuje prawo górnicze, co oznacza, że jednorazowo może wejść do środka 25 osób. To popularne miejsce, czasem tworzą się dłuższe kolejki. Jeśli o tym wiemy łatwiej uzbroić się w cierpliwość.