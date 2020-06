Co powiedział trener Widzewa po meczu z Legionovią. Co mówi Bogdan Jóźwiak?

Marcin Kaczmarek (Widzew):

- Ciężko powiedzieć coś dobrego po takim meczu. Ubolewam nad tym, że po raz kolejny po wznowieniu rozgrywek graliśmy w tak fatalnym stylu i przegraliśmy. Nie wiem, czy wszyscy zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, o co toczy się walka w Widzewie. Jestem bardzo rozczarowany tym, że przy prowadzeniu 1:0 wychodzimy na drugą połowę i oddajemy całkowicie inicjatywę rywalowi, bo doświadczenie naszego zespołu powinno być naszym atutem. Ciężko mi na gorąco odnieść się do wydarzeń na boisku. Mogę tylko w swoim imieniu oraz drużyny przeprosić kibiców, bo oglądać dwie nasze porażki na własnym stadionie jest niedopuszczalne.

Patrzę na to, co przed nami, bo wszystko jest jeszcze do wygrania, ale wiele musi się zmienić. Jeśli chcemy punktować, nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad takimi spotkaniami, jak dziś. Biorę odpowiedzialność na siebie i nie będę jej unikał. Podkreślę jednak, że takie niepowodzenia mnie mobilizują i nie zamierzam się poddawać.