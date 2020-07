Co można zobaczyć na nocnym niebie? Kiedy przelot komety i stacji kosmicznej? Kiedy Starlinki?

Najciekawszym obiektem na nocnym niebie w tym tygodniu jest kometa C/2020 F3 (NEOWISE). Można ją zaobserwować gołym okiem na północnym - zachodzie. Pojawia się gdy jest jeszcze widno, około godz. 20.50 około 30 stopni nad horyzontem. Obserwację można prowadzić do godz. 4. Najbliżej ziemi kometa ma znaleźć się 23 lipca. Do końca lipca znajdzie się w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Godziny pojawienia się obiektów na niebie w GALERII ZDJĘĆ.

Kolejne dobrze widoczne przeloty stacji to wtorek, 21 lipca o godz. 1.07 oraz o godz. 22.43, a środa o godz. 0.19 i o godz. 21.55 oraz 23.31.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) na nocnym niebie powinna być widoczna kilkakrotnie. W poniedziałek, 20 lipca, pojawi się najpierw o godz. 22.38 a następnie o godz. 23.30. Będzie przemieszczała się z zachodu na wschód nad centralną Polską. Maksymalna wysokość to około 80 stopni. Przelot trwać będzie około 6 minut.

Starlink to budowana przez firmę Elona Muska SpaceX konstelacja satelitarna, jaka ma służyć dostarczeniu Internetu na całej Ziemi. Uruchomienie planowane jest w 2024 roku.

Docelowo konstelacja ma się składać z około 12 tysięcy satelitów. Dotychczas wyniesiono ich na orbitę kilkaset. Z każdą misją trafia kolejnych 60 obiektów. Najbliższy start misji Starlink 10 planowany jest w lipcu.

Kiedy obserwować przelot Starlinków? W najbliższych dnach będą widoczne obiekty Starlink 7. By je zobaczyć trzeba jednak zarwać noc. We wtorek, 21 lipca, obserwacja będzie możliwa o godz. 3.50 i potrwa do godz. 4.08. Obiekty przelatywać będą z zachodu na wschód.

Starlinki widoczne będą także 22 lipca o godz. 2.51 oraz 23 lipca o godz. 3.25.