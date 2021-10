Co daje kiszenie buraków? Przepis na zakwas buraczany, kiszone buraczki i sok z kiszonych buraków oraz ich właściwości zdrowotne

Co daje kiszenie buraków i jak powstaje zakwas buraczany, kiszone buraczki i sok z kiszonych buraków?

Kiszenie buraków to staropolska metoda utrwalania tego warzywa na zimę, by w postaci półprzetworu było długo zdatne do spożycia. Podczas tego procesu w burakach i wydzielonym przez nie soku zachodzi fermentacja mlekowa, w ramach której zawarte w nich cukry proste przekształcane są w kwas mlekowy. Odpowiedzialne za to bakterie, głównie Lactobacillus plantarum, wytwarzają też inne związki wzbogacające smak i poprawiające właściwości zdrowotne kiszonki.

Kiszenie buraków jest metodą zdrowszą niż konserwowanie ich sporym dodatkiem octu, przy czym zakwaszenie tego warzywa to wymóg dla uzyskania bezpieczeństwa mikrobiologicznego przetworu. Z uwagi na stosunkowo wysokie pH buraki tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii nazywanej laseczką jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum), której toksyna botulinowa jest przyczyną śmiertelnych zatruć.