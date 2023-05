City Golf Łódź - ogromne pole golfowe pod dachem już otwarte! Zobacz zdjęcia i film

City Golf Łódź to prawie 800 metrów kwadratowych do gry w golfa pod dachem . Więcej na kolejnych zdjęciach

W Łodzi została właśnie otwarta przestrzeń treningowa do gry w golfa. Można z niej korzystać bez względu na pogodę i porę roku, bo znajduje się pod dachem. I jest ona największa w Polsce i w tej części Europy. Znajduje się przy ul. Elektronowej 4. Służy zarówno tym, którzy chcą doskonalić umiejętności nabyte na polach golfowych, jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sportem.

City Golf Łódź - nowa przestrzeń rekreacyjna w Łodzi City Golf Łódź to prawie 800 m2 do gry w golfa niezależnie od pogody. Można skorzystać tu z kilku stref: jest przestrzeń do treningu gry krótkiej, czyli ponad 150 m2 chipping green z różnymi rodzajami trawy. Nowością, działającą zaledwie od kilku dni, jest strefa Putting Green z technologią PuttView, która pozwala wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość w treningu golfowym. Pod sufitem zawieszony jest projektor, a jednostka śledząca sprawia, że każdy aspekt puttowania (uderzania) jest widoczny, zmieniając green w interaktywną platformę edukacyjną. Dodatkowo technologia Ball Tracking dodaje warstwę informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Zobaczcie galerie zdjęć z otwarcia pola golfowego w Łodzi

- To bardzo nowatorskie rozwiązanie. Każdy, kto korzysta z PuttView otrzymuje informacje m.in. z jaką prędkością i jaką trajektorią uderzył piłkę. Gracze analizują potem swoje wyniki, sprawdzają, co mogą robić inaczej, by grać lepiej – tłumaczy Anna Czaporowska, menedżerka City Golf Łódź.

Równie zaawansowanym rozwiązaniem są trzy symulatory Trackman, z których mogą korzystać goście w City Golf Łódź. Trackman pozwala przenieść się w dowolne miejsce na świecie.

- Będąc w Łodzi, można wirtualnie grać nad oceanem w Kalifornii albo podziwiać widoki na Florydzie. Są to wirtualne pola idealnie odwzorowane z prawdziwych, słynnych pól na całym świecie – tłumaczy Anna Czaporowska. Symulatory Trackman świetnie sprawdzają się przy nauce grę w golfa. Stanowiska zostały tak zaprojektowane, że z każdego może korzystać grupa 3-4 osobowa. Zawodnicy uderzają piłką w ekran, na którym wyświetlany jest obraz z projektora. Piłka wirtualnie leci w kierunku dołka - co mogą obserwować na ekranie przed sobą - chociaż w realu zakończyła swój bieg i leży przed nimi. Zawodnicy otrzymują też pełną statystykę strzału.

Golf to sport rodzinny - także dla dzieci i seniorów

Trackman daje też możliwość gry dzieciom. Specjalnie dla nich na ekranie wyświetla się animacja, a dzieci próbują celować w konkretne miejsca, np. drzwi, okna czy zabawne stworki.

- Dzieciakom znakomicie idzie gra w golfa, niektóre „łapią” to szybciej niż dorośli. Już dwulatki są w stanie skutecznie uderzać piłkę. Dużą frajdę mają też starsze dzieci, dlatego włączyliśmy do oferty możliwość organizacji urodzin połączonych z nauką gry w golfa – wyjaśnia Anna Czaporowska. Gity Golf Łódź jest miejscem, w którym można rodzinnie spędzić czas.

– Wspólna nauka znakomicie wzmacnia więzi. To sport, którym może być hobby zarówno dla dzieci, jak i rodziców i można go trenować wspólnie. To chyba jedyny sport, w który może grać cała rodzina – łączy pokolenia dziadków, rodziców i dzieci – wyjaśnia Anna Czaporowska. Uzupełnieniem przestrzeni City Golf Łódź jest pięciostanowiskowy Driving Range, czyli golfowa strzelnica. To miejsce do treningu dłuższych bądź krótszych uderzeń. Jest też strefa relaksu, a nawet specjalna kabina wygłuszająca do prowadzenia rozmów lub pracy w skupieniu.

– Nie zapominamy o świecie biznesu, który jest wręcz zintegrowany z golfem. Można u nas zorganizować spotkanie biznesowe, wyjście integracyjne dla zespołu, a także przyjść popracować, a w przerwie pograć. W kabinie można w komfortowych warunkach popracować w ciszy lub uczestniczyć w spotkaniu on-line – zachęca menedżerka City Golf Łódź.

Do dyspozycji klientów są trenerzy, którzy szkolą zawodników na każdym stopniu zaawansowania, a także wprowadzają w tajniki golfa osoby zupełnie początkujące. - Osoby, które przyjdą do City Golf Łódź mogą liczyć na przeszkolenie, począwszy od słownictwa, przez prezentację wszystkich typów kijów, reguł gry i rodzajów uderzeń. Później mogą przejść na stanowisko z symulatorem Trackman, który znakomicie sprawdza się zarówno u osób zaczynających przygodę z golfem, jak i u zaawansowanych zawodników – wyjaśnia Jakub Tamborek, dyrektor ds. sportowych i trener w City Golf Łódź.

Pomysłodawcą i właścicielem City Golf Łódź jest łódzki przedsiębiorca Janusz Mikołajczyk, właściciel firmy Mikomax - wielki pasjonat golfa i sportu. – Golf jest wspaniały w każdym aspekcie. Pomaga zachować sylwetkę i dobrą kondycję nawet w późnym wieku. Wymaga logicznego i strategicznego myślenia. Jest też znakomitym sportem, by budować relacje w biznesie. Mawiamy: „Chcesz poznać kogoś na wylot? Zabierz go na golfa”. To sport, w którym nie da się ukryć emocji, można zobaczyć, jak się zachowuje dana osoba w sytuacji stresowej – zaznacza Janusz Mikołajczyk.

