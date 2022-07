Ciche Środowe Poranki ruszają na Termach Poddębice. To gest w stronę osób z autyzmem czy nadwrażliwością FOTO

Termy Poddębice ruszyły z początkiem maja tego roku. Jak wylicza poddębicki magistrat, to siedem basenów o łącznej powierzchni lustra wody 2300 m.kw. - To baseny zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w tym olimpijski o długości 50 metrów oraz dla dzieci z kaskadami, armatkami wodnymi, zjeżdżalniami. We wszystkich wykorzystywana jest woda termalna o temperaturze od 30 do 38 stopni. Z myślą o seniorach, jak i osobach niepełnosprawnych gotowy jest specjalny basen ścian wodnych, do którego można wjechać na przystosowanych do tego wózkach dla osób z niepełnosprawnościami. Nie brakuje atrakcji w postaci dzikiej rzeki, groty sztucznej fali i groty z masażami, gejzerów, leżanek rurowych z masażem powietrznym.