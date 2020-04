Chmura radioaktywna z Czarnobyla nad Polską? Pożar w Czarnobylu nie jest zagrożeniem dla mieszkańców Łodzi 20.04.2020

Pożar lasów wokół elektrowni w Czarnobylu

Niektórzy łodzianie otrzymali w mediach społecznościowych lub sms-em ostrzeżenia o groźnej chmurze radioaktywnej, która w weekend 18-19 kwietnia może przejść nad Polską i regionem łódzkim. Ostrzeżenia wywołały panikę.

"W Instytucie Badań Jądrowych przekazano pracownikom zalecenia by nie wychodzili na dwór, nie wietrzyli mieszkań, usunęli z balkonów rośliny i kwiaty jeśli to możliwe - w sobotę i niedziele (18 i 19.04). W tych dniach ma przejść przez Polskę ( nie wiadomo jeszcze przez które regiony) chmura radioaktywna z nad Czarnobyla (w związku z trwającymi tam od 04 kwietnia pożarami wokół nieczynnego reaktora atomowego)." - to tylko przykład jednej z takich informacji.

Tymczasem specjaliści zapewniają, że krążące w sieci ostrzeżenia to łańcuszki, które nie mają większego sensu. Komunikat w tej sprawie wydało Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Jak zapewnia nikt z pracowników prywatnymi kanałami nie rozsyłał informacji o zagrożeniu promieniowaniem, a żadnego zagrożenia nie ma.