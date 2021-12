Chętnie odwiedzamy szopki w łódzkich kościołach. Narodził się Zbawiciel!

Całymi rodzinami odwiedzamy szopki. To nie tylko tradycja, ale także atrakcja nie tylko dla najmłodszych, lecz również dla starszych. Szczególnie jeśli w szopce są żywe zwierzęta, a zamiast glinianych figurek w rolę Jezusa, Maryi, Trzech Królów niosących dary oraz pasterzy w te postacie także wcielili się żywi ludzie. Taką szopkę można oglądać w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego Marii Klareta przy ul. Klareryńskiej w Łodzi. Są tam również żywe zwierzęta, co przyciąga w to miejsce wiele rodzin z dziećmi.

Tłumnie odwiedzana jest również szopka w łódzkiej archikatedrze, gdzie jak zawsze zainscenizowano w ciekawy sposób sceny z Betlejem. Tu zawsze jest wielu chętnych do podziwiania żłóbka, jak i do udziału w świątecznych nabożeństwach. Interesujące szopki zaprezentowano także m.in w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini oraz w drewnianym kościółku pw. Najświętszego Zbawiciela na Kozinach. Szopki będzie można oglądać jeszcze przez cały styczeń.