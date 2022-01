Charytatywny wymiar łódzkiego Orszaku Trzech Króli

Po roku przerwy Orszak Trzech Króli znów przeszedł ulicą Piotrkowską. To chyba musi cieszyć?

Na pewno. Znów wędrujemy ul. Piotrkowską, śpiewając kolędy. Pokazujemy jak radosna jest nasza wiara. Idziemy po to, by oddać pokłon Panu Jezusowi. Jak zawsze na Orszak zaproszeni są ludzie wierzący i niewierzący. Przecież Trzej Królowie to byli ludzie poszukujący Boga idąc za światłem Gwiazdy Betlejemskiej. Szukali dobra, piękna. Dlatego Orszak jest adresowany do wszystkich.



Na Orszaku pojawiło się wiele osób, na głowie mieli korony. Ilu łodzian wzięło w nim udział?

Jak zawsze Orszak był barwny i kolorowy. Rozdaliśmy około 10 tysięcy tekturowych koron i ponad 5 tysięcy śpiewników. Wzięło w nim udział kilka tysięcy łodzian. Niestety trochę mniej niż przed pandemią. Nie pomogła nam też pogoda. Jednak to głównie pandemia powstrzymała ludzi od wyjścia na Orszak. Ale myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.



Trzej Królowie też byli niezwykli?

No tak. Nie byli to ludzie z pierwszych stron gazet, ale reprezentanci naszych beneficjentów., czyli charytatywnego aspektu Orszaku. Jednym z Królów być przedstawiciel Hospicjum dla dzieci „Łupkowa”. Wspieraliśmy je w ubiegłym roku podczas internetowego Orszaku. Zebraliśmy dla dzieci ponad 300 tysięcy złotych przeznaczonych na sprzęt medyczny. Kolejny, królem był dorosły wychowanek domu dziecka. Reprezentował tegorocznych beneficjentów. Zbieraliśmy bowiem. dary dla domów dziecka i rodzin zastępczych. Trzecim królem był mężczyzna z zespołem, Downa. W przyszłym roku mamy zamiar wesprzeć tę grupę mieszkańców naszego miasta.