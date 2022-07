Charytatywny mecz w Wojsławicach dla Weroniki pogryzionej przez psy

Na pomysł wpadli dawni piłkarze Ekologa Wojsławice. To legendarna drużyna, która w sezonie 2003/2004 zajęła historyczne 3 miejsce w IV lidze.

W Ekologu Wojsławice grali m.in.: Arsen Asatrjan-Fijałkowski, Mariusz Gałaj, Marcin Janicki, Marcin Kaczorowski, Błażej Karasiak, Oktawian Maliszewski, Mariusz Pietrzak, Jakub Siwierski, Filip Sysio, Bartłomiej Zalewski.

- Najpierw moim celem było zebranie starej ekipy Ekologa, by zagrać z nowym Ekologiem, ale pomyślałem, że uda nam się również pomóc dziewczynie pogryzionej przez psy - wyjaśnia Kuba Siwierski, przed dwudziestu laty bramkarz drużyny.

Piłkarz zakończył już karierę, a zaczynał ją w juniorach Pogoni Zduńska Wola, by przez kluby ŁKS i Ekolog Wojsławice dotrzeć do ligi duńskiej. Klub, w którym zakończył bramkarskką karierę w 2019 roku to Kalundborg GF&BK.