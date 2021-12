Channing Tatum kupił prawa do „Jak nakarmić dyktatora”. Sukces Szabłowskiego i Musiała w Hollywood!

Witoldowi Szabłowskiemu w staraniach dotyczących podbicia Hollywood pomógł polski aktor – Maciej Musiał, który jest też pomysłodawcą i jednym z producentów wykonawczych pierwszego polskiego serialu Netflixa, „1983” (zagrał w nim również główną rolę). Obaj panowie będą współproducentami serialowej ekranizacji opartej na książce „Jak nakarmić dyktatora”, a Witold Szabłowski dodatkowo ma być także współscenarzystą.

Reportażysta napisał o tym 14 grudnia na swoim profilu na Facebooku:

„Opcje do mojej książki kupiła firma amerykańskiego aktora Channinga Tatuma, „Free Assiociations". To wymarzona sytuacja, bo wszystkie duże firmy, w stylu Netlixa czy HBO, wolą kupować u ludzi, których znają i którzy już „dowieźli” duże produkcje, a Tatum „dowiózł” i to wiele razy”.