Ceramika Paradyż podarowała limitowaną serię płytek z autografem Owsiaka na 31. finał WOŚP - ZDJĘCIA

W najbliższą niedzielę, 29 stycznia, odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji po raz kolejny dołączyła Ceramika Paradyż, która przekazała do wybranych sztabów okolicznościową płytkę z grafiką tegorocznego finału i podpisem Jurka Owsiaka. Płytki są dostępne na aukcjach w serwisie Allegro, a część z nich będzie do zdobycia podczas tradycyjnych licytacji w ramach wydarzeń towarzyszących zorganizowanych przez sztaby.

31. Finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”. Celem tegorocznej zbiórki jest walka z sepsą, czyli zespołem objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. Po raz kolejny akcję wspiera Ceramika Paradyż.

Firma przekazała sztabom limitowaną serię 25 okolicznościowych płytek ceramicznych wyprodukowanych w technologii tradycyjnego, kilkukrotnego wypalania. Wyjątkowe płytki o wymiarach 25x40 cm zdobi grafika z motywem tegorocznej zbiórki. W celu uzyskania niepowtarzalnego efektu wizualnego użyto past ceramicznych nakładanych w technologii sitodruku i pokryto specjalną granilią transparentną. Wszystkie egzemplarze zostały oprawione w passe-partout oraz ozdobną ramę, a następnie własnoręcznie podpisane przez Jurka Owsiaka.