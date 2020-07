Ceny żywności najwyższe od dekady - w ciągu roku wzrosły o ponad 6 procent!

Ceny żywności w Polsce rosną szybciej niż w poprzednich latach - wynika z analizy ekspertów. Obliczyli oni, że w ostatnich dziesięciu latach średni roczny wzrost cen żywności wynosił ok. 2,5 procent, czyli był mniej więcej trzykrotnie niższy niż obecnie. Co miało na to wpływ? Na pewno sytuacja związana z globalną pandemią, ale też warunkami pogodowymi.

Wśród produktów, które na co dzień są niezbędne w domowym gospodarstwie ceny owoców poszły w górę o 22 procent, wieprzowiny o 17 procent, pieczywa o prawie 9 procent, warzyw o 8,1 procent, cukru o 7,8 procent, nabiału (z wyłączeniem jaj) o 3,6 procent.

Potwierdzają to robiący zakupy klienci oraz sami handlowcy.

- Teraz, w środku sezonu na krajowe owoce i warzywa, zamiast się nimi cieszyć i robić zapasy na zimę – liczymy każdą złotówkę – przyznają kupujący. - Truskawki i wiśnie po 10 złotych, czereśnie po 15 złotych za kilogram, pudełko 250 g malin za 7 złotych Te ceny nie spadają. Kilogram ogórków do kiszenia na rynku kosztuje 6 złotych, papryki – 14 złotych, a zielonej fasolki szparagowej – 15 złotych.