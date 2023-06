Ceny warzyw i owoców na Retkini w Łodzi. Sprawdź, ile kosztują truskawki, czereśnie i zielenina GALERIA ZDJĘĆ

Weekendowe zakupy na Retkini

Po ile warzywa i owoce na osiedlu?

Mieszkańcy Retkini nie muszą wybierać się daleko na zakupy. Na swoim osiedlu mają do dyspozycji runeczki blisko domu, gdzie kupią wszystko czego potrzebują. A teraz, w czerwcu największym powodzeniem cieszą się świeże warzywa i owoce, które kuszą wyglądem, kolorami, zapachem.

Przed weekendem dostawcy zaopatrzyli swoje stoiska w to, czego najbardziej łodzianie poszukują.

Truskawki na topie

- Największe zainteresowanie teraz budzą truskawki - mówi jedna z klientek ryneczku Pod Topolami przy ul. Armii Krajowej na Retkini. - Są oferowane na wielu stoiskach i warto się przejść, by sprawdzić ceny i jakość owoców.

Wybór jest naprawdę spory - i mniejsze - nieco tańsze np. po 11 złotych za kilogram, i większe - nawet po 14 złotych za kilogram.

Sprzedawcy oferują też różne gatunki. Jest między innymi truskawka w odmianie słodka rumba po 13 złotych za kilogram albo odmiana ananas po 14 złotych za kilogram.

Klienci chętnie kupują teraz truskawki, bo sezon na nie trwa krótko. Raczej nie spodziewają się, by ceny spadły znacząco - może do 10 złotych za kilogram?