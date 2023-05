Ceny warzy i owoców na łódzkim Górniaku. Ile kosztują nowalijki w maju 2023? ZDJĘCIA, CENY

Ile kosztują nowalijki w maju 2023? Ceny warzyw i owoców na Górniaku w Łodzi

Na Górniaku ogromną popularnością cieszyły się w sobotę młode ziemniaki. Chociaż za drobne, polskie ziemniaczki trzeba było zapłacić na jednym ze stoisk aż 9 zł, klienci błyskawicznie je wykupili. Od rana do godz. 10 zeszło ich prawie 50 kilogramów. Większe ziemniaki kosztowały 12 zł i nie miały już tak dużego wzięcia.

- Praktycznie wszystko, poza papryką i czosnkiem jest już polskie - podkreśla Beata Ścibór, która sprzedaje warzywa i owoce na Górniaku. Jak podkreśla ceny z każdym dniem będą spadać, bo to dopiero początek sezonu.

W sobotę wielu mieszkańców Łodzi robiło zakupy na Górniaku i innych ryneczkach. Korzystali z pierwszych w tym sezonie młodych warzyw i owoców. Mimo inflacji ceny nie były porażające. Do wielu straganów ustawiały się kolejki, ludzie robili zakupy na weekend i nadchodzący tydzień.

Ceny warzyw i owoców

Ceny truskawek. Ile kosztują polskie truskawki na Górniaku?

Na wielu stoiskach można było kupić polskie truskawki. Polskie truskawki można było kupić już od 18 zł za Czy to dużo czy mało? W ostatnim tygodniu truskawki mocno staniały. Jeszcze w ubiegły piątek (12 maja) za polskie truskawki trzeba było zapłacić na Górniaku od co najmniej 20 do 28 zł.