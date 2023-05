Ceny truskawek 2023. Ile kosztują truskawki na łódzkich targowiskach? Potaniały, ale wciąż są drogie...

Ceny truskawek 2023

Łodzianie na Bałuckim rynku przy ul. Dolnej do stoisk z truskawkami podchodzą z ciekawością. Pachnące, czerwone owoce kuszą w kobiałkach i wysypane luzem. Niestety za kilogram świeżych, polskich owoców trzeba zapłacić 12-14 zł. Sprzedawcy pod koniec dnia obniżają cenę o 1-2 zł, żeby tylko sprzedać towar, bo truskawki źle się przechowują.

Ceny truskawek 2023

Kto jednak uwielbia świeże truskawki i nie musi liczyć każdego grosza chętnie korzysta z malejących cen i chętnie kupuje od pół do kilograma owoców. Jednym smakuje odmiana ananas, innym soczysta rumba lub słodka odmiana zwana poziomką. Łodzianie kupują owoce głownie do jedzenia na surowo. Doświadczone gospodynie przekonują, że pierwsze truskawki nie nadają się ani na ciasto ani na knedle z truskawkami, bo są zbyt wodniste i mało dojrzałe. Jednak smak to indywidualna kwestia. Bardziej decyduje cena. Kto uwielbia knedle z truskawkami powinien sięgnąć raczej po mrożone owoce, bo te zostały zamrożone w pełni sezonu letniego i często kosztują o wiele mniej za kilogram niż te świeże.