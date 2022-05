Ceny biletów na Kolejach Śląskich znowu w górę. „Uproszczenie” cennika oznacza likwidację części ulg i droższe przejazdy

Bilety i ulgi na Kolejach Śląskich. Co zostanie utrzymane?

Od kilkudziesięciu do nawet 140% zdrożeją bilety w pociągach Kolei Śląskich od 16 maja 2022. Podwyżka to część „upraszczania” cennika, która przewiduje także likwidację części ulgi i zniżek, które obowiązywały do tej pory.

Spółka Koleje Śląskie poinformowała na oficjalnej stronie internetowej o „uproszczeniu” cennika. Nowa taryfa to jednak nie tylko bardziej przejrzyste zasady opłat. Uproszczenie polega także m.in. na wycofaniu części ulg dla pasażerów. Ta zmiana oznacza wzrost cen biletów na niektórych trasach kolejowych o kilkadziesiąt procent, a w jednym przypadku – jak alarmuje katowicka redakcja Gazety Wyborczej - aż o 140%.