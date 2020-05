Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź już wkrótce zostanie ponownie otwarte

Oczywiście, konieczność zapewnienia gościom bezpieczeństwa w okresie pandemii narzuca pewne zasady i ograniczenia. W Centrum Nauki i Techniki EC1 jednorazowo może pojawić się do 500 osób (powierzchnia wystawiennicza placówki to 8 tys. m kw.). Pracownicy EC1 zachęcają do płatności kartą, stanowiska kasowe zaś będą wyposażone w osłony. Na ścieżce zwiedzania ulokowane zostaną środki zabezpieczające i dezynfekcyjne. Zaplanowano również merytoryczną komunikację w postaci instrukcji i oznaczeń.

- To wyjątkowy dzień i warto spędzić go właśnie u nas - zachęca Michał Kędzierski, rzecznik prasowy EC1. - Nasi animatorzy chętnie pomogą podczas zwiedzania niezwykłej ekspozycji i postarają się, aby wrażenia były niezapomniane.

- W okresie, w którym nie mogliśmy zaprosić do nas naszych gości, staraliśmy się być z nimi cały czas w kontakcie i dostarczać ofertę online, która cieszyła się dużym zainteresowaniem - przypomina Magdalena Kosiada-Sylburska, kierownik Centrum Nauki i Techniki EC1. - Teraz zachęcamy do zakupów biletów online.

Centrum Nauki i Techniki EC1 będzie czynne od 1 czerwca, od wtorku do piątku w godz. 10-18 i w soboty oraz niedziele między godz. 11 a 19. Instytucja wprowadza do swojej oferty voucherów w kwocie 15 zł do nabycia do końca maja, a ważne do końca roku.

- W pierwszym tygodniu działania CNiT EC1, dla pierwszych 500 osób, które kupią bilety wstępu przygotowaliśmy ciekawe upominki - zapewnia Michał Kędzierski.