Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Zgłosiłeś, czym się ogrzewasz? Został ci tydzień, potem zapłacisz nawet 5000 zł

Masz dom lub mieszkanie? Musisz złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w której wyjawisz urzędnikom, jakich źródeł ciepła używasz. Z obowiązku trzeba się wywiązać do 30 czerwca 2022 r., a spóźnialscy mogą zapłacić od 500 do nawet 5000 zł kary. Sprawdź, skąd pobrać wzór deklaracji i jak go wypełnić.

Piec węglowy i gazowy, sieć ciepłownicza, kominek, pompa ciepła, kolektor słoneczny, koza, a nawet kuchnia węglowa – do 30 czerwca 2022 r. wszystkie te i inne posiadane źródła ciepła trzeba zgłosić w urzędzie gminy lub miasta. Obowiązek jest powszechny, a więc obejmuje wszystkich właścicieli (lub zarządców) nieruchomości. Zebrane informacje o urządzeniach grzewczych trafiają do ogólnopolskiej bazy danych – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – która ma pomóc rządowi w walce ze smogiem.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Kto musi złożyć deklarację i do kiedy?

Jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, nowy obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli oraz zarządców domów i mieszkań. Od 1 lipca 2021 r. mają oni rok, by zgłosić do CEEB wszystkie posiadane źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Chodzi m.in. o takie urządzenia, jak: kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy, pompa ciepła, sieć ciepłownicza, gazowy podgrzewacz wody, koza, kuchnia węglowa, piecokuchnia, trzon kuchenny, promiennik gazowy, ogrzewanie elektryczne i kolektor słoneczny. Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Za brak deklaracji przewidziano kary finansowe.

– Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących – podaje GUNB. – W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Co ważne, krótszy termin dotyczy tylko źródeł ciepła uruchomionych od dnia 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że osoby budujące dom muszą trzymać rękę na pulsie i pamiętać o tym, że mają niewiele czasu na złożenie deklaracji. Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, wystarczy, że deklarację o źródłach ciepła złoży jeden z nich. Z kolei w przypadku budynków wielorodzinnych zasada jest następująca:

wspólne źródła ciepła w budynku (np. sieć ciepłowniczą) zgłasza jego zarządca,

indywidualne źródła ciepła w mieszkaniu (np. kominek) zgłasza jego właściciel. Właściciel mieszkania z kominkiem czy innym indywidualnym źródłem ciepła może również zgłosić ten fakt zarządcy budynku, by to on przekazał informację do CEEB.

Deklaracja do CEEB. Jak ją złożyć?

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła ruszył 1 lipca 2021 r. Żeby to zrobić, właściciel lub zarządca nieruchomości musi złożyć deklarację. Można to zrobić przez Internet, na stronie zone.gunb.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną) albo tradycyjnie, wysyłając list lub udając się osobiście do lokalnego urzędu miasta lub gminy. Na rządowym portalu gov.pl można znaleźć dokładne informacje oraz wzór deklaracji.

Deklaracja powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko właściciela/zarządcy obiektu oraz adres miejsca zamieszkania/siedziby,

adres nieruchomości, której dotyczy składana deklaracja,

informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach,

opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail właściciela/zarządcy. Po otrzymaniu deklaracji urzędnicy wprowadzą dane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mają na to 6 miesięcy w przypadku nieruchomości „starych”, a 30 dni w przypadku nowo powstałych obiektów.

Za niezłożenie deklaracji nawet 5000 zł kary