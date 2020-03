Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych jest w Porębach koło Zduńskiej Woli

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli to jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia, która jest magazynem państwowym na wypadek wystąpienia w kraju nadzwyczajnej sytuacji. Jak wygląda?

To własnie tu powinna być zgromadzona odpowiednia ilość środków ochrony, leków czy szczepionek na wypadek epidemii, ale także powodzi czy innych klęsk żywiołowych.

Zadania Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach jest: utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja aparatury, środków dezynfekcyjnych, innych środków medycznych, materiałów oświatowo – zdrowotnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego lub dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnego kraju - zapisano w rozporządzenia ministra zdrowia.

Baza powinna zajmować się też przechowywaniem i dystrybucją należących do rezerw strategicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych.

Co powinno się znajdować w bazie?

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych powinna dysponować rezerwą następujących materiałów:

środków dezynfekujących, preparatów i wskaźników dezynfekcyjnych,

szkła laboratoryjnego oraz aparatury laboratoryjnej,

specjalistycznych testów diagnostycznych służących do szybkiej analizy i wykrywania czynników patogennych w wodzie, powietrzu i glebie,

wyrobów medycznych jednorazowego użytku (np. strzykawki, igły, sprzęt do pobierania i przechowywania materiałów do badań),

środków ochrony indywidualnej (np. maski, kombinezony, ochraniacze na buty i rękawice);