Centra handlowe w Łodzi znów działają. Ale chodzenie po galerii w maseczce to nie jest duża frajda

- W każdym kolejnym sklepie dezynfekowałam ręce i żeby nie przenosić zarazków, zakładałam świeże rękawiczki. To był koszmar. Do wakacji nie zamierzam iść na zakupy ponownie - mówi.

Ale entuzjazm klientów był mniejszy. - Przyszłam tylko dlatego, że musiałam kupić coś dla dziecka - mówiła klientka Galerii Łódzkiej. - Zakupy w masce to żadna przyjemność, bardzo mnie to męczy - mówiła.

- Klientów było mniej niż w zwykły poniedziałek - przyznaje Agnieszka Danowska, rzeczniczka prasowa Manufaktury. - Było dużo seniorów, rodziny z dziećmi. Budujące jest to, że wszyscy mieli maski lub inne okrycia twarzy i korzystali z płynów do dezynfekcji- dodaje.

Miłośnicy książek i prasy z obawami czekali, czy otworzą się Empiki. Sieć zapowiedziała bowiem zamknięcie części placówek. Rozczarowali się klienci Focus Mall w Piotrkowie, gdzie Empik zamknięto. Natomiast salony w Galerii Łódzkiej, Manufakturze i w Porcie Łódź otworzyły się normalnie.

Zabrakło też sklepów koncernu LPP, który w związku z kryzysem chce zrezygnować z części powierzchni, a resztę umów renegocjować. Dlatego na razie w regionie nie zrobimy zakupów w Reserved, Mohito, House i Sinsay.

Część sklepów dopiero przygotowywała się wczoraj do otwarcia. W Go Sport w Galerii Łódzkiej wisiała kartka, że sklep do odwołania jest nieczynny, choć w środku byli pracownicy. Przygotowania trwały na wyspach, np. w cukierni montowano jeszcze wczoraj niezbędną do utrzymania higieny pleksi.

Nie wszyscy klienci przestrzegali wytycznych. W piotrkowskim Focus Mall kierowcy nie zachowywali wymaganego odstępu między pojazdami.