Cenny łup odzyskany. Tir z towarem skradziony w gminie Łoniów, stał na parkingu pod Łodzią

To była historia jak z lat ‘90. Kierowca pracujący dla firmy z innego województwa miał jechać w trasę do Turcji. Ciągnikiem siodłowym DAF z naczepą miał przewieźć palety z elementami do zagęszczarek. W ostatni piątek sierpnia zaparkował auto przy stacji paliw w gminie Łoniów. Gdy wrócił w niedzielny wieczór, by ruszyć w drogę, okazało się, że samochód zniknął. Analizując zapis z kamery monitoringu policjanci ustalili, że odjechał najprawdopodobniej około godziny 4 w nocy z soboty na niedzielę.

Skradziony DAF wraz z naczepą był wart 300 tysięcy złotych. Wartość towaru to 60 tysięcy euro. Łącznie łup był więc wart ponad 570 tysięcy złotych. Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Wraz z wiadomością o skradzionej ciężarówce w mediach przekazywany był także numer telefonu dyżurnego sandomierskiej policji.