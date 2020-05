Cena truskawek w 2020 roku: może być bardzo drogo! Wyjątkowo silne przymrozki uszkodziły truskawki. Jaka jest cena truskawek?

Sadownicy i plantatorzy szukają do zbiorów owoców (STAWKI)

Jabłka, maliny, borówka amerykańska, śliwki - sadownicy i plantatorzy z województwa łódzkiego ciągle poszukują chętnych do zbioru owoców. I choć dziennie rekordzista może zarobić nawet 300, a przeciętny zbieracz ok. 200 zł, to chętnych brakuje.