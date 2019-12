Nad drugim w tabeli Górnikiem Łęczna widzewiacy mają zaledwie punkt przewagi, zaś nad trzecim GKSKatowice trzy. Tyle, że trzecie miejsce tak naprawdę się nie liczy. Dwie pierwsze lokaty dają bezpośredni awans na zaplecze PKOEkstraklasy. Drużyny z miejsc od trzeciego do szóstego będą rywalizować o prawo gry w I lidze w barażach. W barażach zaś może być różnie. Dla Widzewa nie ma więc innej opcji jak mistrzostwo lub wicemistrzostwo II ligi. Drużyna trenera Marcina Kaczmarka jest faworytem, według niektórych kibiców nawet zdecydowanym do mistrzostwa II ligi, ale spokojnie, w Łęcznej, Katowicach czy Rzeszowie też mają swoje pierwszoligowe marzenia. Nie wydaje się bowiem, żeby piąta w tabeli Olimpia Elbląg była w stanie wywalczyć promocję. Zajmujący drugie miejsce Górnik Łęczna prowadzi obecnie, znany z pracy w Bełchatowie, Kamil Kiereś. Pomaga mu były szkoleniowiec juniorskiej drużyny GKSBełchatów i RKSRadomsko Andrzej Orszulak. To szkoleniowiec, który terminował między innymi u Rafała Ulatowskiego czy Macieja Bartoszka. Zna się doskonale na swoim fachu. W Łęcznej, tak jak i w Widzewie, cel jest jasny - awans do I ligi. Tam jeszcze w 2017 roku była przecież ekstraklasa. Jesienią Górnik pokazał się naprawdę z dobrej strony - wygrał 12 meczów, czyli jeden mniej od Widzewa, ale przegrał zaledwie dwa, a łodzianie trzy. W klubie nie ukrywają, że transferowym celem numer jeden jest pozyskanie bramkostrzelnego piłkarza, bo łęcznianie mają na koncie zaledwie 29 strzelonych goli, Widzew 44, Katowice 36, Resovia 35, a Stal Rzeszów 33. Najskuteczniejszy gracz Górnika Paweł Wojciechowski zdobył 11 bramek. To 29-letni piłkarz, który zdobywał PuchareBiałorusi z FKMińsk i Puchar Polski z Zawiszą Bydgoszcz. W Łęcznej czuje się wybornie. W GKSKatowice też nie wyobrażają sobie, żeby nie powrócić do I ligi z której spadli w czerwcu tego roku. Po spadku do klubu przyszedł doświadczony trener Rafał Górak i poukładał drużynę jak należy. Liderem Gieksy jest 23-letni Dawid Rogalski, który strzelił osiem goli. W klubie zapowiadają jednak wzmocnienia. O I lidze głośno mówią w Rzeszowie i mają ku temu podstawy, bo Resovia (28 punktów) jest czwarta w tabeli,a Stal Rzeszów szósta (30). Trenerem tej ekipy jestJanusz Niedźwiedź znany z pracy w Uniejowie. Ma więc Widzew godnych rywali. ą