Były widzewiak w zespole beniaminka IVligi. 10 goli w Wiśniowej Górze

Za to beniaminek IVligi łódzkiej Skalnik Sulejów robi wszystko montuje solidny skład. Do zespołu prowadzonego przez trenera Edwarda Cecota dołączył 35-letni bramkarz Maciej Humerski, którego kibicom piłkarskim z naszego regionu specjalnie przedstawiać nie trzeba. To wychowanek Widzewa Łódź, który grał jeszcze w tej drużynie w sezonie 2017/2018. Zaliczył wówczas 15 meczów w III lidze. Ponadto popularny “Humer” reprezentował barwy barwy Ceramiki Paradyż, Włókniarza Konstantynów, Piasta Gliwice, Concordii Piotrków Trybunalski, Dolcana Ząbki, Zawiszy Rzgów, Olimpii Zambrów, Pelikana Łowicz, a ostatnio Lidera Włocławek z IVligi kujawsko-pomorskiej.

Za to w Pogoni Zduńska Wola trenuje Kamil Bartos, który był ostatnio zawodnikiem KSKutno, beniaminka III ligi.

Ciężkie chwile przeżywają natomiast fani Jutrzenki Warta. Niedawno pożegnali wieloletniego prezesa klubu Zbigniewa Zakrzewskiego, a tu kolejna żałoba. Zmarł bowiem Roman Kamiński, który trzykrotnie wybierany był sternikiem “Juve” - po raz pierwszy w listopadzie 1974 roku. Potem był prezesem w latach 1983-1986 i po raz trzeci od 1999 do 2002 roku. Był również członkiem zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej. - Za to wielki sukces odnieśli nasi młodzi piłkarze - mówi Hubert Kamola, działacz “Juve”. - Wygrali w Kleszczowie finał wojewódzki turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka. Pokonali Włókniarza Moszczenica 2:0, Omegę Kleszczów 2:1 oraz LZSJustynów 3:0. W nagrodę nasza drużyna wystąpi w finale ogólnopolskim, który zostanie rozegrany od 22 do 22 sierpnia. Dla takiego klubu jak nasz, to naprawdę wielka sprawa. W Warcie trwają za to przygotowania do 15 sierpnia (środa). Tego dnia Jutrzenka zmierzy się w ćwierćfinale Pucharu Polski z rezerwami ŁKS Łódź. Początek meczu zaplanowano na godz. 18. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się w półfinale (29 lipca) z lepsztym w meczu Widzew II Łódź - Pelikan Łowicz. To spotkanie zaplanowano na 18 lipca.

Jutrzenka Drzewce, która jest beniaminkiem IV ligi nie grała jeszcze meczu sparingowego, ale dokonała pierwszego letniego transferu pozyskując z UKSSMS Łódź Alana Dobrzańskiego. To wychowanek Jutrzenki. To nie koniec transferów, bo działacze klubu zainteresowani sa ponadto Wojciechem Koperniakiem (Start Brzeziny), Pawłem Maratem (Mazovia Rawa Mazowiecka), Adamem Niewiadomskim (UKSSMS Łódź), Dominikiem Wójcikiem (Unia Skiernieewice), Janem Gradem (Stal Niewiadów), Adamem Kowarą (Pogoń Godzianów) oraz Mateuszem Olczakiem (Orzeł Parzęczew). Do Widoku Skierniewice odeszli Michał Sopyła oraz Mateusz Kołaczek. ą