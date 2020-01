Były piłkarz GKS Bełchatów w drużynie Serie A!

W rundzie jesiennej Maciej Mas wystąpił w 17 pierwszoligowych meczach, ale nie udało mu się strzelić gola. Do Bełchatowa trafił natomiast z UKS SMS Łódź. Został z tego klubu wypożyczony do pierwszoligowca. Dobra postawa w meczach o punkty sprawiła, że został wypatrzony przez skautów włoskiego klubu.

Cagliari to obecnie szósta drużyna włoskiej Serie A. W 19 meczach zdobyła 29 punktów. Piłkarzem tego klubu jest między innymi Sebastian Walukiewicz. 19-latek zadebiutował już w pierwszej drużynie. Było to spotkanie Pucharu Włoch pomiędzy Cagliari, a Sampdorią Genua. Klub Polaka wygrał to spotkanie, które odbyło się 4 grudnia minionego roku, 2:1 (1:0).