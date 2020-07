Były kapitan będzie grał przeciwko swoim

W drużynie gospodarzy wystąpi Marcin Grolik, który jeszcze do niedawna był kapitanem bełchatowskiej drużyny. Rozwiązał jednak kontrakt z klubem i trafił do Grudziądza.

To będzie spotkanie drużyn zagrożonych spadkiem do II ligi. Olimpia ma na koncie 38 punktów i zajmuje w ligowej tabeli 10 miejsce. Bełchatowianie plasują się na pozycji 15, a więc pierwszej bezpiecznej - mają na koncie 36 punktów. Zdecydowanie lepiej po wznowieniu rozgrywek prezentują się bełchatowianie, którzy w siedmiu meczach wywalczyli 11 punktów, strzelając 10 goli, ale także 10 tracąc. Olimpia zapisała na swoim koncie zaledwie cztery „oczka”. Drużyna z Grudziądza zdobyła osiem bramek, ale straciła aż 15. Warto też podkreślić fakt, iż drużyna prowadzona przez trenera Marcina Węglewskiego prezentuje się ostatnio lepiej od Olimpii, nie przegrała pięciu ostatnich meczów ligowych z rzędu. Zdobyła cztery punkty w konfrontacji z liderami pierwszoligowej tabeli, czyli Stalą Mielec oraz Podbeskidziem Bielsko-Biała. Do zakończenia sezonu w I lidze pozostało jeszcze pięć kolejek.