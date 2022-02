Byle do piątku. ŁKS kończy zgrupowanie w Turcji

Zanim dojdzie do tego spotkania drużynę z alei Unii 2 czekają jeszcze dwie gry kontrolne. Pierwsza już w środę z Ukraińcami z Worsły Połtawa. Rywal zajmuje piąte miejsce w tabeli tamtejszej ekstraklasy, ustępując tak znanym firmom jak Szachtar Donieck, czy Dynamo Kijów. To bez wątpienia najbardziej wartościowy zimowy sparingpartner ełkaesiaków.Początek potyczki na boisku w Belek około 13.30. Meczem z Worskłą ŁKS kończy pobyt w Turcji, bo w piątek (11 lutego) wylatuje do Polski. W sparingu nie wystąpi wracający do zdrowia po kontuzji Kamil Dankowski. Piłkarz już ćwiczy i jest pełen optymizmu. – Mój powrót na boisko jest coraz bliżej - mówi Kamil Dankowski. - Robię już wszystko na treningach, oczywiście poza występami w sparingach. Wkrótce będą gotowy do gry. Bardzo mi tego brakuje. Na początku było ciężko, ale wracam z podwójną siłą. Myślę, że za miesiąc będę gotowy.