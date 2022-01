Był tramwaj, puścili autobus. Teraz i on nie może przejechać... Co się dzieje w tym mieście?

Internauci nie pozostawiają suchej nitki na ZDiT. Łodzianie zastanawiają się, jak długo jeszcze psuta będzie komunikacja, jak długo będą niszczone nowe autobusy kierowane na dziurawe jak ser szwajcarski ulice i jak długo nikt nie będzie tego ogarniał.

– Jeździł tramwaj, popsuło się torowisko. Zamiast je naprawić puścili autobus. Popsuła się jezdnia. Zamiast ją naprawić, puścili autobus na inną trasę. Jak i tam się jezdnia popsuje, rozdadzą pasażerom taczki - naigrywa się z całej sytuacji Bartosz84.

Tak na poważnie jednak mieszkańcom Marysina wcale do śmiechu nie jest. Tramwaje linii 3 najpierw skrócono do Skrzydlatej, potem do ronda Powstańców 1863 roku. Do dzielnicy coraz gęściej zamieszkanej przez właścicieli nowych mieszkań i domków kursuje jeden autobus mini. Od poniedziałku nie wjeżdża na krańcówkę przy Wycieczkowej, tylko kursuje objazdem przez ul. Strusia i Promienną.