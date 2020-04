Był nadzieją ŁKS Łódź, oby nie zgasł w Legii

Na początku stycznia tego roku przeniósł się jednak do Legii Warszawa i skończyło się granie, choć w 2020 roku drużyny występujące w elicie zdążyły rozegrać sześć kolejek. Aleksanadr Vuković, trener lidera ekstraklasy, nie dał 20-letniemu łodzianinowi, który ma za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Polski, nawet minuty na pokazanie się w meczu ligowym. Wychowanek ŁKS Łódź nie wyszedł nawet na boisko w trzecioligowej drużynie rezerw Legii, która wiosną zaliczyła jeden mecz o punkty.

Ci, którzy byli przeciwni transferowi utalentowanego łodzianina do Warszawy teraz triumfują. - Przeszedł z zespołu walczącego o uniknięcie spadku do pierwszej ligi, do drużyny bijącej się o mistrzostwo Polski - mówi Marek Dziuba, były trener ŁKS i Widzewa. - Ale co z tego, że zostanie mistrzem Polski, skoro nie gra. W tym wieku żaden trening nie zastąpi meczu, on teraz traci, to co wcześniej wypracował. A przypominam sobie, że kiedy ŁKS bił się o ekstraklasę,był wyróżniającym się zawodnikiem drużyny trenera Kazimierza Moskala, od którego też nie dostawał wielu szans gry. A przecież ma już niezłą technikę, potrafi wygrać pojedynek jeden na jeden, poprawił grę w obronie. Gdyby został w ŁKS on i Dani Ramirez, to drużyna miałaby więcej punktów. Wracając do Legii, szansę dla Piotra widzę w tym, że z drużyny odejdzie o dwa lata od niego młodszy Michał Karbownik i on wskoczy na jego miejsce w składzie, jeśli Legia znowu nie kupi jakiegoś młodzieżowca. W grę wchodzi też wypożyczenie do innej ekstraklasowej drużyny. W żadnym wypadku siedzenie na ławce, bo się spali.

Za to w ŁKS coraz bardziej błyskotliwy na boisku staje się 17-letni Adam Ratajczyk, który strzelił już gola w ekstraklasie. Życie nie znosi pustki. ą

