By sezon motocyklowy był bezpieczny - rady policji ZDJĘCIA

Sezon motocyklowy rozpoczęty na dobre. Policja radzi, co robić, by był bezpieczny

Policjanci informują, co robić, by jazda motocyklem była nie tylko przyjemna ale przede wszystkim zgodna z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza tymi dotyczącymi ograniczeń prędkości. Jej niedostosowanie do aktualnych warunków na drodze jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Policjanci przypominają, że jazda motocyklem wymaga posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania, umiejętności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Ważne, aby nie przeceniać swoich możliwości. Na bezpieczeństwo motocyklistów duży wpływ mają również kierowcy samochodów. Powinni oni mieć świadomość, że po drodze jeżdżą także miłośnicy jednośladów. Szczególnie uważnie należy spoglądać w lusterko. Jedni i drudzy muszą pamiętać o wzajemnym szacunku. Motocykliści, którzy przestrzegają zasad bezpiecznej jazdy uważają opinie krążące o ich środowisku za bardzo krzywdzące. Wskazują jednocześnie, że większość kierujących motocyklami to prawdziwi pasjonaci, dla których przejażdżka jednośladem to forma relaksu i okazja do spotkań z przyjaciółmi. Przyznają jednak, że tak, jak w każdej grupie, tak i wśród nich znaleźć można tzw. czarne owce. I to właśnie te motocyklowe czarne owce odpowiedzialne są za to, że miłośnicy jazdy motocyklem nazywani są m.in. dawcami organów. Ponadto kierowcy motocykli zwracają uwagę na zachowanie innych uczestników ruchu, szczególnie kierowców samochodów osobowych, którzy nie zauważają motocykli przy zmianie pasa ruchu i niechętnie umożliwiają przejazd na zakorkowanych ulicach.

Pamiętaj, że jesteś niewidzialny! Początek sezonu to najgorszy czas dla motocyklistów. Kierowcy samochodów zapominają przez zimę, że istnieje coś takiego jak motocykl. Wczesną wiosną następuje prawdziwy wysyp wypadków z udziałem motocykli. Zadbaj o doskonałą widzialność - zaciśnij zęby i załóż kamizelkę odblaskową. Jedź zachowawczo i nie ryzykuj, myśl za innych. Podstawowa zasada: ograniczonego zaufania.

Pamiętaj, kierowco - motocyklisto używaj kierunkowskazów i patrz w lusterka. Niektórzy motocykliści rzadko kiedy używają kierunkowskazów, co jest dużym lekceważeniem wobec kierowców samochodów, ale też i pozostałych użytkowników jednośladów. To samo dotyczy kwestii lusterek wstecznych - są po to, aby mieć świadomość, co dzieje się za nami. Przecież my też możemy blokować szybsze pojazdy, np. karetkę pogotowia. Wszyscy powinniśmy przewidywać sytuacje na drodze. Mniejsze gabaryty i lepsze przyspieszenia to duża zaleta jednośladów, ale też i pewny mankament. Właśnie dlatego, że motocykl jest mniejszy, inni użytkownicy dróg mogą go przeoczyć. Dlatego trzeba być maksymalnie skoncentrowanym na jeździe i przewidywać ruchy jadących przed nami pojazdów.

Zadbajmy też o to, aby być widocznym Znaczny odsetek wypadków z udziałem motocyklistów jest spowodowany tym, że kierowcy samochodów po prostu ich nie zauważyli. Dlatego jeżdżąc jednośladem, musimy zadbać o to, żeby być widocznym. Zamiast kupować czarny kask warto wybierać jasny lub zakładać elementy odblaskowe. Fluorescencyjne wstawki w kurtce, spodniach, czy na butach sprawią, że zostaniesz szybciej zauważony na drodze. Uważajmy na pieszych. Przepuszczajmy na pasach przechodniów, pokażmy wszystkim, że motocykliści potrafią się zachować kulturalnie. To tylko kilka zasad, które warto natychmiast wcielić w życie i zmodyfikować swój sposób zachowania na drodze. Wypadki z udziałem motocyklistów W tym tygodniu doszło do wypadku z udziałem motocyklisty w Łodzi. Jadący ulicami Łodzi z prędkością 111 km/h motocyklista po ucieczce przed policją stracił panowanie nad pojazdem. Trafił do aresztu i grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, nie tylko za piractwo drogowe ale także za jazdę bez uprawnień.

W ostatnią niedzielę ( 5 lipca) w powiecie opoczyńskim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty, który poniósł śmierć na miejscu.

Od początku roku na drogach województwa łódzkiego doszło do 73 wypadków drogowych z udziałem motocykli w których zginęło 7 osób, 64 zostało rannych, motocykliści uczestniczyli także w 110 kolizjach drogowych.

Motocyklisto pamiętaj! Zawsze dostosowuj prędkość do warunków na drodze. Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Zachęcamy też do zakładania bez względu na porę dni elementów odblaskowych. W ciągu dnia jaskrawy kolor znacznie poprawia widoczność użytkowników jednośladów i może uchronić nas od zdarzenia drogowego i uratować zdrowie, a nawet życie. Będą wzmożone kontrole na drogach Komenda Wojeódzka Policji w Łodzi informuje, ze policjanci ruchu drogowego będą szczególnie uważnie przyglądać się kierującym jednośladom, a także kierowcom samochodów, którzy często „wymuszają właściwe” zachowanie na motocyklistach. Działania maja byc prowadzone po to, żeby było bezpieczniej na drogach.

