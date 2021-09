Budżet obywatelski Łodzi na rok 2022. 1 października rozpoczyna się głosowanie

Głosowanie papierowe odbędzie się w punktach informacyjno -kancelaryjnych łódzkiego magistratu oraz w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Rozpocznie się w piątek o godz. 8 rano i potrwa do 15 października do godz. 16.

Do rozdysponowania jest 26 mln zł, z tego 20,5 mln zł na projekty osiedlowe oraz 5,5 mln zł na projekty ponadosiedlowe.

To ósma już edycja budżetu obywatelskiego Łodzi. Do wyboru jest 717 projektów, które mają być realizowane w przyszłym roku.

Gdzie można głosować na budżet obywatelski Łodzi?

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul.Piotrkowska 110;

Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, al. Politechniki 32;

Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, ul. Krzemieniecka 2B;

Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, ul. Zachodnia 47;

Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, al. Piłsudskiego 100.

Głosowanie internetowe trwać będzie do 29 października do północy. Wyniki mają być znane do 15 listopada.