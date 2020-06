Budżet Obywatelski Łodzi 2020 - Rozpoczął się nabór projektów pod głosowanie

Tegoroczna edycja BO odbywa się wg zmienionych zasad. Wraca podział na pulę ponadosiedlową, w której do wydania są 4 mln 600 tys. zł, i osiedlową, w której do wykorzystania jest kwota 19,6 mln zł. Zmienia się też klasyfikacja projektów. Niektóre z tych, które do tej pory klasyfikowane były jako osiedlowe, przechodzą do puli ponadosiedlowej. Chodzi o zadania dotyczące instytucji miejskich (szkół, bibliotek i in.), a także terenów zielonych, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Łodzi – parku na Zdrowiu, Arturówka oraz Lasu Łagiewnickiego.

Projekty można składać zarówno drogą elektroniczną (na adres e-mail: na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl), jak i w sposób tradycyjny, na papierze. Przyjmują je dawne delegatury Urzędu Miasta, a także Centrum Zarządzania Kontaktami z mieszkańcami w Pasażu Schillera: przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Pułsudskiego 100, ul. Piotrkowskiej 104, ul. Piotrkowskiej 110, ul. Piotrkowskiej 153, ul. Piotrkowskiej 175, ul. Sienkiewicza 5.

Projekty można także przesyłać drogą korespondencyjną na adres Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności projektu decyduje data stempla pocztowego).