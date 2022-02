Budowa woonerfu na kolejnym odcinku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich. Oferty w przetargu zbyt wysokie. Co dalej?

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na remont ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich od ul. Zielonej do ul. 6 Sierpnia. Zgłosiło się dwóch wykonawców, którzy zaproponowali wykonanie inwestycji za kwoty ok. 3,5 i 3,4 mln zł. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy MMK-INŻ (3 mln 431 tys. 700 zł). Ale to i tak dużo więcej niż miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel. Planowano bowiem kwotę ponad 2 mln 672 tys. zł. Czy przetarg uda się rozstrzygnąć?

- Miasto dołoży brakującą kwotę - podkreśla Małgorzata Loeffler, rzecznik prasowy ZiM.

Roboty mają ruszyć w maju. W zakres prac wchodzą: nowa nawierzchnia z kostki, zjazdy do posesji, oświetlenie, odwodnienie pasa drogowego, zieleńce, meble miejskie. W marcu z kolei ruszyć mają odbiory innego remontowanego już odcinka ulicy 28. Pułku Strzelców Kaniowskich - od ul. 1 Maja do ul. Zielonej. Wcześniej woonerf powstał na fragmencie od ul. 1 Maja do ul. Więckowskiego.