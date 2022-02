Budowa tunelu w Łodzi. Faustyna się dowierciła! Pierwszy z czterech jednotorowych tuneli jest gotowy. Niesamowite ZDJĘCIA

Po serii problemów i nieprzewidzianych trudności na budowie tunelu średnicowego pod Łodzią mamy nareszcie sukces. Faustyna - mniejsza z maszyn drążących jednotorowy tunel od ul. Długosza do ul. Solarskiej dowierciła się do końca zaplanowanej trasy liczącej 940 metrów. W czwartek uroczyście powitano ją w podziemnej wybetonowanej komorze o głębokości 30 metrów. Tarcza Faustyny skruszyła ostatnie metry skał dzielących ja od ujrzenia światła dziennego i z hukiem pojawiła się w wylocie tunelu.

To jednak dopiero ćwierćfinał, bo Faustyna ma do wydrążenia cztery tunele jednotorowe - po dwa w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca. Faustyna zostanie teraz rozebrana, odwrócona i po ponownym zmontowaniu ruszy drążenie kolejnego tunelu w kierunku ul. Skarpowej. Tam przeniosą ja na druga stronę linii kolejowej i ruszy w drogę powrotną do ul. Stolarskiej budując trzeci tunel. Czwarty i ostatni to będzie tunel od Stolarskiej do Długosza, gdzie tarcza zostanie wyjęta i rozebrana. Stanie się to w miejscu, gdzie zaczęła swą pracę 9 miesięcy temu. Te cztery tunele będą miały po 8,5 metra średnicy i pozwolą na wyprowadzenie pociągów z tunelu głównego - dwutorowego o średnicy 12,7 metra na powierzchnię. Tory po wyjściu na poziom gruntu, zostaną włączone w przebudowywany właśnie układ torowy stacji Łódź Kaliska w rejonie Kozin z jednej strony oraz w linię biegnącą w kierunku Łodzi Żabieniec i dalej Zgierza w rejonie ul. Skarpowej z drugiej strony.