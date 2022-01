Budowa tunelu w Łodzi. Dokopano się do fundamentów. Roboty stanęły. Czy Wielka Synagoga stanie się alibi dla opóźnienia budowy tunelu?

Budowa tunelu w Łodzi

W samym centrum Łodzi trwają prace związane z budowa podziemnej stacji kolejowej Łódź Śródmieście. To właśnie podczas ich prowadzenia dokopano się do pozostałości po nieistniejącej od II wojny światowej budowli. To nie była żadna niespodzianka ani zaskoczenie. Wszyscy - od inwestora i wykonawcy po okolicznych mieszkańców doskonale wiedzieli, że na pustym placu róg Kościuszki i Zielonej stała kiedyś żydowska bożnica, a w ziemi od 80 lat tkwią jej fundamenty. Wysunięte przez łódzkich Żydów żądania dotyczące wstrzymania budowy tunelu wydały się co najmniej dziwne, bo i wartość historyczna kilku cegieł zagrzebanych w ziemi wydaje się wątpliwa.

Konsternacja trwała jednak krótko, bo kilka dni po wysłaniu pierwszego pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi dotarło drugie pismo, w zupełnie innym tonie. Gmina Żydowska wycofuje się w nim z przedstawionych wcześniej żądań i przeprasza za niewłaściwy ton swego dictum. Sami Żydzi przyznają, że zareagowali zbyt emocjonalnie na wieść o odkopaniu w centrum Łodzi fundamentów Wielkiej Synagogi. Potwierdzają, że teren ten został 20 lat temu sprzedany prywatnemu inwestorowi, a wcześniej Gmina nie zrobiła nic, aby ochronić pozostałości po zburzonej w 1940 roku przez Niemców żydowskiej świątyni. Ostatecznie Gmina stwierdza, że oczekuje od władz miasta zbadania, czy istnieje szansa na zachowanie fundamentów synagogi jako pamiątki po wielokulturowej przedwojennej Łodzi oraz prosi o to, aby w przyszłości informować ją o przypadkach ujawnienia śladów kultury żydowskiej podczas prac budowlanych na terenie miasta. Nie ma natomiast już mowy o wstrzymywaniu prac przy budowie tunelu, ani straszenia powiadomieniem organów ścigania oraz światowej opinii publicznej.