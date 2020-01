Budowa Autostrady A1. Zamknęli wiadukty na A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków. Będą wyburzane. Informacje 9.01.2020

Budowa autostrady A1 idzie pełną parą. Póki co dla mieszkańców okolicznych miejscowości w powiecie piotrkowskim oznacza to nowe utrudnienia. Od czwartku, 9 stycznia nie będzie przejazdu przez 6 starych wiaduktów, które za tydzień zostaną wyburzone. Z tego powodu, tak jak na początku grudnia, wykonawca inwestycji na cały weekend planuje zamknąć dla ruchu autostradę na odcinku Piotrków-Tuszyn.

Dla mieszkańców tych wsi, którzy do tej pory korzystali z wiaduktów, ich wyłączenie oznacza kolejne objazdy, z których będą korzystać do czasu wybudowania nowych obiektów.

Już za tydzień kierowców, nie tylko z okolicznych miesjcowości, czeka powtórka z rozrywki, czyli zamknięcia autostrady na odcinku od Piotrkowa do Tuszyna, tak jak to miało miejsce na początku grudnia. Wtedy Budimex wyburzał dwa wiadukty m.in. łącznik między S8 a A1. Teraz wyburzonych zostanie sześć zamkniętych obiektów.

Najbliższy tydzień to czas dla wykonawcy na przygotowanie do tej operacji, czyli usunięcie barier, oświetlenia, instalacji, sfrezowanie warstwy bitumicznej z jezdni czy ułożenie specjalnej poduszki do zabezpieczenia jezdni. Samo wyburzenie planowane jest na weekend 18 -19 stycznia. To z kolei wiąże się z zamknięciem przejazdu przez autostradę.

- Pierwszych kilkudziesięciominutowych zatrzymań ruchu należy spodziewać się już jednak w piątek 17 stycznia ok. godz. 16 - 17, podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu - informuje Maciej Zalewski. Jak dodaje, całkowite zamknięcie trasy nastąpi o godz. 19.