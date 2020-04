Budowa autostrady A1 Radomsko - Kamieńsk. Najnowsze ZDJĘCIA z placu budowy [Kwiecień 2020]

Trwa budowa autostrady A1 od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego. Jak postępują prace na odcinku Radomsko - Kamieńsk? Zobaczcie najnowsze zdjęcia wykonane z poziomu ziemi i zdjęcia lotnicze. Zdjęcia wykonano w drugiej połowie kwietnia 2020.

Przypomnijmy, odcinek autostrady A1 od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego o długości 63,8 km położony na terenie województwa łódzkiego, stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Autostrada położona na terenie województwa łódzkiego została podzielona na 4 odcinki A, B, C i D. Odc. A od węzła „Tuszyn” (bez węzła) do węzła „Bełchatów” (z węzłem) (długość 15,862 km ) Odc. B od węzła „Bełchatów” (bez węzła) do węzła „Kamieńsk” (z węzłem) ( długość 24,200 km ) Odc. C od węzła „Kamieńsk” (bez węzła) do węzła „Radomsko” (z węzłem) (długość 16,720 km ) Odc. D od węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego/śląskiego (długość 7,023 km). Wykonawcą odcinka C jest konsorcjum firm: Strabag i Budimex.