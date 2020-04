Budowa autostrady A1 Radomsko - Kamieńsk. Jak postępują prace? Oto najnowsze ZDJĘCIA z placu budowy

Trwa budowa autostrady A1 od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego. Jak postępują prace na odcinku Radomsko - Kamieńsk? Zobaczcie najnowsze zdjęcia wykonane z poziomu ziemi i zdjęcia lotnicze. Zdjęcia wykonano w końcówce marca 2020.

Wykonawcy nie przerywali prac na budowach dróg, pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Wspólnie z branżą GDDKiA monitoruje sytuację na wszystkich budowach i apeluje do wykonawców o realizację prac budowlanych z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.- Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki - podkreślają przedstawiciele GDDKiA (komentarz z 25 marca).

Przypomnijmy, odcinek autostrady A1 od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego o długości 63,8 km położony na terenie województwa łódzkiego, stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice. Autostrada położona na terenie województwa łódzkiego została podzielona na 4 odcinki A, B, C i D. Odc. A od węzła „Tuszyn” (bez węzła) do węzła „Bełchatów” (z węzłem) (długość 15,862 km ) Odc. B od węzła „Bełchatów” (bez węzła) do węzła „Kamieńsk” (z węzłem) ( długość 24,200 km ) Odc. C od węzła „Kamieńsk” (bez węzła) do węzła „Radomsko” (z węzłem) (długość 16,720 km ) Odc. D od węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego/śląskiego (długość 7,023 km).