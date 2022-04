Budowa A1 w Łódzkiem: Wznowiono prace na odcinku Piotrków - Kamieńsk. Układana jest betonowa jezdnia, kwiecień 2022 - ZDJĘCIA

Budowa A1 w Łódzkiem: Wznowiono prace na odcinku Piotrków - Kamieńsk. Wylewana jest betonowa jezdnia, kwiecień 2022 - ZDJĘCIA

Do ułożenia zostało ok. 21 kilometrów betonowej jezdni zachodniej odcinka B - od węzła bełchatowskiego w Piotrkowie do Kamieńska. Zaawansowanie prac drogowcy oceniają na ok. 70 procent. Nowa jezdnia powinna być gotowa do połowy lata, choć termin wynikający z kontraktu to koniec roku 2022. Buduje ją firma Mirbud.