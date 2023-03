Brutalne pobicie w centrum Łodzi! Ofiarami są Ukraińcy. Napastnicy zatrzymanie przez policję!

Brutalny atak w parku Reymonta

Zatrzymani to łodzianie w wieku od 16 do 21 lat. Jak wynika z relacji pobitych mężczyzn, wracali oni z ul. Piotrkowskiej do swojego mieszkania. By skrócić drogę postanowili przejść przez park. Widzieli, że w rejonie kręci się wieloosobowa grupa młodych ludzi. Gdy szli alejką grupa ruszyła w ich kierunku. Zaczęły się zaczepki i niewybredne komentarze dotyczące narodowości. Ukraińcy próbowali załagodzić sytuację, tłumaczyli, że od dawna pracują w Łodzi, że są "swoi". To jednak tylko rozsierdziło napastników, którzy z pięściami rzucili się na swoje ofiary. Gdy mężczyźni upadli na ziemię, zostali skopani.

Kilkanaście godzin później 4 sprawców zostało zatrzymanych.