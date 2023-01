Brutalne morderstwo w gminie Zadzim w powiecie poddębickim. Syn zabił 78-letnią matkę. Sprawca został zatrzymany i aresztowany FOTO

Zgłoszenie do poddębickiej policji wpłynęło od zaniepokojonych sąsiadów, którzy informowali, że od dłuższego czasu nie mogą dostać się do domu starszej kobiety mieszkającej obok ich posesji. - Policjanci pojechali pod wskazany adres na trenie gminy Zadzim. Na miejscu pracowały już zastępy straży pożarnej. Mundurowi po wejściu do pomieszczenia mieszkalnego, zastali zwłoki kobiety na wersalce. W drugim pokoju spał mężczyzna. Kontakt z 53-latkiem był utrudniony. Znajdował się pod wpływem alkoholu. Po badaniu stanu trzeźwości, okazało się, że miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie – relacjonuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach mł. asp. Sylwia Kaźmierczak.