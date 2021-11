Brudny dach dworca Łódź Fabryczna. Jak często jest myty i ile to kosztuje?

Łódzka posłanka w korespondencji do ministra infrastruktury dworzec Łódź Fabryczna oceniła jako "chyba jeden z najgorzej zarządzanych dworców w Polsce"

Jest niezagospodarowany, handel czy gastronomia praktycznie tam nie funkcjonują. 44 tysiące metrów kwadratowych dworca za prawie 2 mld złotych stoi puste. Utrzymanie gmachu przecież kosztuje. Ochrona, ogrzewanie czy choćby sprzątanie - to rodzi koszty dla Skarbu Państwa. Bardzo nowoczesna konstrukcja dachu budynku również wymaga odpowiedniego utrzymania w czystości. Dlatego proszę o informację: Jak często myty jest dach dworca Łódź Fabryczna i jaka kwota rocznie jest na ten cel przeznaczana?

Dworzec Łódź Fabryczna zarządzany jest przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Od początku, czyli oddania do użytku w grudniu 2016 r., ma problemy z zainteresowaniem najemców jego przestrzenią, co jeszcze w zeszłym roku tłumaczono pandemią. Z dachem też były problemy. 2,5 roku po otwarciu całą Polskę obiegły zdęcia poustawianych wewnątrz dworca kubłów zbierających przeciekającą przez łączenia szklanych płyt podczas deszczu wodą, a nie był to pierwszy raz. Wykonawca miał uszczelnić składającą się w 60 proc. ze szkła konstrukcję dachu w ramach gwarancji.