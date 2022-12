Boże Narodzenie o zapachu pomarańczy i smaku placka drożdżowego z kruszonką

Parlamentarzysta, mający swoje biuro poselskie na Rynku w Sieradzu, był dwukrotnie ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem edukacji i nauki. Jest profesorem zwyczajnym, a specjalizuje się w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa pracy. Od 1965 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, którego był także rektorem. Gościnnie wykładał na uczelniach wyższych we Francji, Kanadzie, Hiszpanii, Japonii oraz Szwajcarii. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, ale jest także kawalerem francuskiego Orderu Palm Akademickich i Orderu Narodowego Legii Honorowej. Posiada także Złotą i Srebrną Gwiazdą japońskiego Orderu Wschodzącego Słońca.

Dziś jednak, w szczególnym przedświątecznym czasie, uciekamy od polityki - Profesor Seweryński, dał się namówić na wspomnienia Bożonarodzeniowe.

- Jak wszystkie dzieci oczekiwałem na te święta z wielką radością, a zwłaszcza na świętego Mikołaja, który może do nas przyjdzie, a niewykluczone że z prezentami, ale jak będziemy grzeczni - rozpoczyna wspomnienia. - To były czasy, jak najdalej wstecz sięgam pamięcią, wczesnopowojenne. Mieszkaliśmy w Łodzi, na Bałutach – biednej dzielnicy robotniczej. Powiedzieć, że w domu było skąpo i biednie, to za mało powiedzieć. Ale kiedy nadchodziło Boże Narodzenie dzieciaki nie myślały o biedzie. Już sam fakt, że będzie choinka, że będziemy ją ubierać własnoręcznie zrobionymi zabawkami sprawiał, że czekaliśmy świąt z niecierpliwością i w radosnym podnieceniu. I jeszcze mieliśmy śpiewać kolędy pod kierunkiem mojego ojca, członka chóru parafialnego przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ja tam potem byłem ministrantem 11 lat, aż do czasu rozpoczęcia studiów. Więc w domu była cicha euforia dzieci, a było nas czworo. Mieliśmy osiem, dziesięć lat i największym naszym zmartwieniem było jak ten św. Mikołaj się do nas dostanie, bo podobno na sankach jeździ, a śniegu nie ma. A ten Mikołaj to podobno rozdaje prezenty? Nie, niemożliwe. Skąd je ma? On jest bogaty, z nieba przynosi - odpowiadała mama. Pyta pan jakie były wtedy prezenty. Zaskoczę pana, kilogram pomarańczy, ale dla wszystkich, do podzielenia. To był niezwykły świąteczny prezent, bo wówczas owoce te były trudno dostępne. Do dziś pamiętam ich zapach, tak jak i choinki, bo wstawaliśmy w nocy, aby ją wąchać. I jeszcze skarpetki dostawaliśmy.