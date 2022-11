Boże Narodzenie 2022. Święta w hotelu coraz bardziej popularne. Gdzie warto pojechać? To ostatni moment, by zarezerwować wyjazd na Święta

Święta Bożego Narodzenia 2022. W ostatnich latach popularne stają się Święta w hotelu. Zamiast spędzać godziny na przygotowaniach do wigilijnej kolacji, można po prostu wykupić pakiet świąteczny i cieszyć się Bożym Narodzeniem poza domem. Ile kosztuje wyjazd na święta, gdzie warto pojechać i jak wyglądają święta w hotelu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Święta 2022 – gdzie spędzić je w tym roku?

Zwyczajowo w Polsce święta Bożego Narodzenia spędzamy w domu, w gronie rodziny. W ostatnich latach coraz bardziej popularnym pomysłem jest wyjazd na święta – rodzinny, w gronie przyjaciół lub samotnie. Szczególnie wśród tych, którzy nie przepadają za wielogodzinnymi przygotowaniami i w Święta chcieliby raczej odpocząć. Alternatywnych możliwości spędzenia świąt jest wiele – zarówno w kraju, jak i za granicą. W Polsce mamy wiele urokliwych miejsc, w których można poczuć magię świąt. Wszystko zależy od tego, jak chcemy spędzić święta Bożego Narodzenia – czy cenimy ciszę i spokój, czy wolelibyśmy mieć zapewnione liczne atrakcje. Propozycje miejsc w Polsce, które warto rozważyć, planując święta w hotelu, znajdziecie w galerii.

Boże Narodzenie w górach, tropikach lub w SPA

Najpopularniejsze są oczywiście góry, a przede wszystkim Zakopane, gdzie miejsc na święta w hotelach brakowało już jesienią. Równie piękne mogą być święta nad morzem czy na Mazurach lub po prostu na wsi.

Ciekawym pomysłem jest też wyjazd na święta do ciepłych krajów. To okazja nie tylko do tego, by odpocząć od zimna i poleżeć na plaży, ale także by zobaczyć, jak obchodzi się święta Bożego Narodzenia w innych regionach świata. Wyjazd na święta za granicę można przedłużyć tak, by powitać tam także nowy rok – tak spędzone na pewno będą niezapomniane. Relaks, SPA, uroczysta kolacja w pięknym miejscu - tak może wyglądać Boże Narodzenie 2022, jeśli zdecydujemy się spędzić święta Bożego Narodzenia w hotelu. Nie trzeba martwić się o sprzątanie, gotowanie i dekorowanie domu, bo wszystko zrobi za nas obsługa - wystarczy wykupić odpowiedni pakiet. Święta w hotelu to idealne rozwiązanie dla zapracowanych, którzy w okresie Bożego Narodzenia chcą odpocząć i naładować baterie.

Z myślą o takich osobach wiele hoteli w Polsce przygotowało specjalne pakiety. Pakiet na święta w hotelu obejmuje zwykle:

noclegi,

wyżywienie,

uroczystą kolację wigilijną. Często w pakiecie zawarte są też dodatkowe atrakcje dla dzieci, takie jak różnego rodzaju zabawy i warsztaty. Prawie każdy pakiet rodzinny zawiera też spotkanie ze Świętym Mikołajem. Wiele hoteli organizuje nawet specjalne „programy świąteczne”, by zapewnić rozrywkę i atrakcje zarówno młodszym, jak i starszym gościom. Często w ramach pakietu hotele oferują też dostęp do basenów i strefy SPA. Czytaj też: Noclegi na Boże Narodzenie i sylwestra 2022/23. Ceny wzrosły o 20%. Ile trzeba zapłacić za świąteczny weekend w Zakopanem czy Sopocie?

Święta 2022 – ile kosztuje hotelowy pakiet bożonarodzeniowy?

Cena pakietu świątecznego zależy od długości pobytu, standardu hotelu i oferowanych usług. Najchętniej wybierane są pakiety świąteczne w górach, ale pod koniec listopada wybór jest już niewielki. Pakiet czterodniowy w 3-gwiazdkowym hotelu w Zakopanem to koszt ok. 1440 zł za osobę. Podobny pakiet w 5-gwiazdkowym hotelu w Karkonoszach to już koszt ok. 2180 zł od osoby.

Pakiety świąteczne możemy znaleźć też w hotelach nad morzem. Za ok. 1695 zł za osobę kupimy świąteczny pakiet nad morzem w czterogwiazdkowym hotelu w Darłowie. Z kolei za 3-dniowy pobyt dla dwóch osób w 5-gwiazdkowym hotelu SPA w Kołobrzegu zapłacimy ok. 2700 zł. W cenie pakietu jest wyżywienie, uroczysta kolacja wigilijna, dostęp do strefy SPA i świąteczne atrakcje. 3-dniowy pakiet świąteczny w hotelach na terenie Warmii i Mazur najczęściej można kupić za ok. 1400 zł za osobę, choć nie brakuje także nieco droższych ofert.

Święta 2022 – wyjazd last minute

Ci, którym marzą się święta za granicą, również mają w czym wybierać. W biurach podróży znajdziemy mnóstwo ofert wyjazdów na święta Bożego Narodzenia. Dostępne są wycieczki na święta do Europy i w dalsze zakątki świata. Za ok. 1800 zł możemy spędzić Boże Narodzenie na Cyprze - w cenie jest lot, 3-dniowy pobyt w komfortowym hotelu i wyżywienie all inclusive. Trochę drożej jest na Malcie, gdzie za podobny pakiet zapłacimy ok. 1900–2000 zł za osobę.

Popularną destynacją w okresie Bożego Narodzenia jest Egipt. Święta 2022 – all inclusive – można tam spędzić za ok. 2800 zł. W biurach podróży są też oferty dla osób, które chciałyby zobaczyć, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Meksyku czy na Karaibach. To już jednak większy wydatek. 6-dniowy wyjazd all inclusive do Meksyku to koszt przynajmniej 9,5 tys. zł. Zobacz także: Biura podróży w Polsce - lista. Najpopularniejsze biura podróży, oferty i promocje, czyli informacje potrzebne do zaplanowania wyjazdu

Święta 2022 – COVID i zasady wjazdu

Chociaż większość państw zniosła pandemiczne obostrzenia, nie zwalnia nas to z obowiązku dbania o zdrowie. Jeżeli wybieracie się na zimowy wypoczynek – szczególnie poza teren Unii Europejskiej, warto dokładnie zapoznać się z restrykcjami obowiązującymi na terenie państwa, które jest celem waszej podróży – aktualne informacje znajdziecie w poniższych artykułach.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!