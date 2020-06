Boże Ciało w Spycimierzu inne niż zawsze. W czasie pandemii udało się podtrzymać ponad 200-letnią tradycję kwietnych dywanów ZDJĘCIA i FILM

- Nie spodziewałam się, że dożyję czasów, że nie będziemy mogli ubierać trasy na ulicy - mówi Jolanta Ilska ze Spycimierza. - Dla nas wszystkich było to ogromnym zaskoczeniem. Przy zgodnej współpracy parafii da się jednak wszystkie przeszkody i trudności pokonać.

W tym roku na utkanie dywanów mieszkańcy potrzebowali mniej kwiatów, ale w ich zrywanie zaangażowali się niemal wszyscy. Nieco mniej osób niż zazwyczaj układało je wokół świątyni. Ale z efektu twórcy tego dzieła byli zadowoleni.

- Myślę, że jest okej - mówiła z uśmiechem Jolanta Ilska. - Obyśmy przyszłego roku lepszego doczekali w zdrowiu, a znów będzie pięknie. My ludzie wierzący zawsze mamy nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy. I oby tak było.

- W tym roku na pewno jest inaczej, a że jest równie ładnie i niezwykle, to myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą - mówiła Maria Pełka, prezes Parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało. - O wrażeniach będziemy mówić po procesji, ale patrząc w tej chwili na dywan, to przynajmniej ja jestem oczarowana tym wszystkim. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że już nigdy to nas nie spotka i już zawsze będziemy mogli ubierać dywany na naszej trasie.