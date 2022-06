Boże Ciało 2022 w morzu kwiatów. Pomysł na niezwykłą wycieczkę do miejsca, które zachwyciło ekspertów UNESCO Emil Hoff

Długi weekend na Boże Ciało 2022 warto spędzić, zwiedzając Polskę. Nadarza się rzadka okazja zobaczenia, jak z okazji tego święta powstają dywany kwiatowe w Spycimierzu. Ta niezwykła tradycja trafiła na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zapraszamy do galerii zdjęć. Konrad Sobolewski Zobacz galerię (34 zdjęcia)

Boże Ciało to ważne święto religijne, ale w tym roku także początek długiego weekendu czerwcowego. Warto skorzystać z okazji i wybrać się na zwiedzanie Polski. W Boże Ciało 2022 najlepiej zaplanować wycieczkę do Spycimierza, polskiej stolicy dywanów kwiatowych. Sypanie tych niezwykłych dzieł sztuki zostało docenione przez komitet UNESCO. Zapraszamy do galerii pięknych zdjęć kwiatowych dywanów, którymi podzielili się internauci.