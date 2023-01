Bon turystyczny na ferie 2023. To już ostatnia szansa na skorzystanie z bonu. Komu przysługuje, jak go aktywować?

Bon turystyczny: co to jest i komu przysługuje?

Bon turystyczny na ferie zimowe 2023. To już ostatnia szansa na skorzystanie z pieniędzy

Bon turystyczny pierwotnie miał być ważny tylko do 30 września 2022. Sejm uchwalił jednak poprawkę do ustawy, przedłużającą ważność Polskiego Bonu Turystycznego do 31 marca 2023. Oznacza to, że ferie zimowe 2023 to w praktyce ostatnia szansa, by skorzystać z Bonu.

Komu przysługuje bon, ile jest wart, jak go aktywować? Poniżej znajdziecie wszystkie potrzebne informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego.

Bon turystyczny będzie ważny tylko do 31 marca 2023. Dariusz Bloch / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Czytaj też: Ferie zimowe 2023: gdzie Polacy planują je spędzić? Ile kosztują wycieczki all inclusive do ciepłych krajów, narty we Włoszech i Austrii?