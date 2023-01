Bon turystyczny. Kończy się czas, by skorzystać ze wsparcia. Zimowe ferie to jedna z ostatnich okazji. Ile w Łódzkiem do wydania? FOTO Paweł Gołąb

Nie wykorzystałeś jeszcze bonu turystycznego? Zimowe ferie to doskonała i być może ostatnia szansa, by wykorzystać przyznane w 2020 roku na wypoczynek wsparcie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że bonami turystycznymi można płacić jeszcze tylko do końca marca. Z samej usługi – jak uzupełnia ZUS - można jednak skorzystać później.